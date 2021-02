Am Dienstag, den 16.02.2021, trifft RB Leipzig im Champions League Achtelfinale auf den FC Liverpool. Aufgrund der in Großbritannien stark verbreiteten Corona-Mutation darf das Team von Jürgen Klopp allerdings nicht nach Deutschland einreisen. Daher wird die Partie im ungarischen Budapest ausgetragen.

Welches Team das Achtelfinal-Hinspiel für sich entscheiden kann, können Fußball-Fans am Dienstagabend live im TV oder Stream verfolgen. Alle Infos zur Übertragung im Überblick.

Champions League 2020/2021 aktuell: RB Leipzig gegen FC Liverpool

Angesichts der Tatsache, dass die kriselnden Engländer mit null Punkten aus den letzten drei Spielen in die Achtelfinal-Begegnung gehen, rechnet der ehemalige Leipzig-Trainer Ralf Rangnik mit einem Duell auf Augenhöhe. „Vor ein paar Monaten hätte ich noch gesagt, das Spiel geht zu 65 Prozent an Liverpool. Aber jetzt ist es ein 50:50 Spiel“, gibt sich Rangnik optimistisch.

Trotz der aktuellen Krise seines Gegners, sieht sich der aktuelle Coach Julian Nagelsmann allerdings keinesfalls in der Favoritenrolle: „Grundsätzlich brauche ich meine Mannschaft nicht vor einem angeschlagenen Boxer zu warnen. Meine Spieler wissen, dass das ein Weltklasse-Team ist“, so der RB-Trainer vor dem Achtelfinal-Hinspiel der Champions League am Dienstag.

Alle Infos zum Champions League Spiel in der Übersicht:

Spielinfo: Champions League, Achtelfinale, Hinspiel

Anpfiff: 16.02.2021, 21:00 Uhr

Stadion: Puskas Arena, Budapest

Übertragung, Stream, TV: Leipzig gegen Liverpool live auf Sky und DAZN

Das Champions League Achtelfinale zwischen Leipzig und Liverpool wird von Sky in in der Konferenz, parallel zu Barcelona gegen Paris, übertragen. In voller Länge ist das Spiel nur auf der Streamingplattform DAZN zu sehen. Im Free-TV wird die Partie nicht übertragen.

Alle Infos zur Übertragung im Überblick:

Free-TV: -

Pay-TV: SkySport1 (ab 19:30 Uhr)