Das Thema Marco Rose schwebte über allem, als die Profis von Borussia Dortmund in ihren feinsten Champions-League-Anzügen im milden Andalusien landeten – die laufende Saison aber muss Übergangstrainer Edin Terzic retten. Im Achtelfinal-Hinspiel beim formstarken FC Sevilla am Mittwoch geht es beim kriselnden BVB um Stabilität, Hingabe und Leidenschaft, oder, wie die Fans am Trainingsgelände auf einem riesigen Transparent forderten: „Zeit, die Wende einzuleiten! Zerreißt euch für Borussia.“

Erling Haaland warnt Teamkollegen vor Partie gegen Sevilla

Übergroßen Optimismus allerdings brachte der BVB am Dienstag um 13.12 Uhr nicht mit ins zehn Grad wärmere Spanien. „Wenn man die Form vergleicht, ist Sevilla klar im Vorteil“, sagte Terzic, sein Topstar Erling Haaland warnte: „Wenn wir so spielen wie in den letzten Partien, haben wir keine Chance.“

Terzic benötigt Erfolge auch persönlich ziemlich dringend. Seit Montag steht fest, dass er zur neuen Saison vom Gladbacher Trainer Rose abgelöst werden wird. Niederlagen in Sevilla und im Revierderby bei Schalke 04 am Samstag könnten seinen Abschied beschleunigen, weil Dutzende Millionen Euro Mindereinnahmen drohen, wenn der BVB die Champions League verpasst.

UEFA Champions League heute: BVB gegen den FC Sevilla

Alle Infos zur Partie der Dortmunder im Überblick:

Spielinfo: Hinspiel des Achtelfinals in der UEFA Champions League

Teams: FC Sevilla gegen BVB

Anpfiff: Mittwoch, 17.02.2021, 21 Uhr

Stadion: Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán in Sevilla

Übertragung heute: Sevilla gegen Borussia Dortmund auf DAZN

Das Spiel der Borussen beim FC Sevilla wird am Mittwoch nicht im Free-TV gezeigt. Stattdessen überträgt der Streamingdienst DAZN live. Doch auch bei Sky läuft die Partie der Schwarz-Gelben, allerdings nur in der Konferenz auf Sky Sport 1 HD. Kommentator ist Wolff Fuss.

Sky-Kunden können die komplette Begegnung dann ab 0 Uhr auf Sky Sport 2 HD mit dem Kommentar von Reporter Toni Tomic verfolgen.

Live-Übertragung ganzes Spiel: DAZN

Live-Übertragung in der Konferenz: Sky

Live-Stream: DAZN, Sky Go

Highlights: Sky, DAZN

Champions League Achtelfinale 2020/2021: Alle Spiele im Überblick

Die Achtelfinal-Hinspiele der Champions League Saison 2020/21 im Überblick:

Mittwoch, 17.02.2021, 21:00

FC Porto - Juventus Turin

FC Sevilla - Borussia Dortmund

Dienstag, 23.02.2021, 21:00

Lazio Rom - Bayern München

Atletico Madrid - Chelsea London

Mittwoch, 24.02.2021, 21:00

Borussia Mönchengladbach - Manchester City