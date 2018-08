Weltmeister Lloris alkoholisiert am Steuer erwischt

London / DPA

Fußball-Weltmeister Hugo Lloris ist alkoholisiert am Steuer erwischt worden. Das teilte Scotland Yard mit. Der 31 Jahre alte Torhüter des Premier-League-Clubs Tottenham Hotspur geriet demnach in der Londoner Innenstadt in eine Routinekontrolle.

Der Kapitän der französischen Nationalmannschaft kam zunächst auf Kaution frei, muss sich nun aber wegen Trunkenheit am Steuer am 11. September vor Gericht verantworten.