Ligue 1 Vieira wird Nachfolger von Trainer Favre beim OGC Nizza

Nizza / DPA

Patrick Vieira tritt beim französischen Erstligisten OGC Nizza die Nachfolge des zu Borussia Dortmund gewechselten Trainers Lucien Favre an.

Der frühere französische Nationalspieler und Weltmeister von 1998 habe in Nizza den Vertrag unterzeichnet, teilte der Ligue-1-Club mit. Nach Angaben der Fachzeitung „L'Équipe“ hat der Vertrag eine Laufzeit von drei Jahren. Der 41 Jahre alte Vieira war seit zweieinhalb Jahren Coach des New York City FC in der nordamerikanischen Profiliga MLS.

Vieira spielte als Profi bei AS Cannes, FC Arsenal, Juventus Turin, Inter Mailand und Manchester City. Neben der WM 1998 im eigenen Land gewann der im afrikanischen Senegal geborene Franzose mit „Les Bleus“ auch die Europameisterschaft 2000. Das französische National-Trikot trug der Mittelfeldspieler 107 Mal.

Favre hatte mit dem vierfachen französischen Meister in der abgelaufenen Saison den achten Platz in der Ligue 1 belegt. Mit Vieira als Trainer wolle man „den Club noch größer machen“, wurde Vereinspräsident Jean-Pierre Rivière auf der Clubhomepage zitiert.

