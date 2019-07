Juventus Turins Sturm-Talent Moise Kean steht offenbar vor einem Wechsel zum Premier-League-Verein FC Everton. Der Medizincheck könnte schon am Mittwoch bevorstehen, berichteten Sky Sport und die „Gazzetta dello Sport“.

Für den italienischen Fußball-Rekordmeister schoss der 19-Jährige in der vergangenen Saison sechs Tore in der Serie A. In der italienischen Nationalmannschaft debütierte er im vergangenen Herbst und wurde mit seinem Tor-Debüt in seinem zweiten Länderspiel zum zweitjüngsten Torschützen in der italienischen Länderspiel-Geschichte.

Kean zu verkaufen sei für Juventus die „risikoreichste Aktion des Jahres“, die man in einigen Jahren bereuen könnte, kommentierte die „Gazzetta“.

Juventus Turin

Bericht Gazzetta dello Sport

Bericht Sky Sport