Der AC Mailand und Trainer Gennaro Gattuso stehen nach Medienberichten kurz vor der Trennung. Die Entscheidung sei bei einem Treffen zwischen Gattuso und dem Vorstandsvorsitzenden des Serie-A-Clubs, Ivan Gazidis, gefallen, berichteten italienische Medien übereinstimmend.

Das Aus des ehemaligen Fußball-Nationalspielers als Coach könnte heute noch offiziell werden. Der AC Mailand hatte am Sonntag als Tabellen-Fünfter den Einzug in die Champions League verpasst. Der Traditionsclub kann seit langem nicht an seine großen internationalen Erfolge anknüpfen. Gattuso - 2006 mit Italien in Deutschland Weltmeister - ist seit 2017 bei Milan und hat noch einen Vertrag bis 2021.

Auch beim Lokalrivalen Inter Mailand wird ein Trainerwechsel immer konkreter. Dort soll Ex-Nationalcoach Antonio Conte möglicherweise noch in dieser Woche als neuer Coach verkündet werden, schrieb unter anderem die „Gazzetta dello Sport“. Derzeit ist dort Luciano Spalletti Trainer.

Gazzetta zu Gattuso, Italienisch