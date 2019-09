Inter Mailand führt auch nach dem fünften Spieltag die italienische Fußball-Liga an. Der einstige Meister bezwang Lazio Rom daheim 1:0 (1:0).

Danilo d'Ambrosio traf in der 23. Minute zum nächsten Sieg für den Ex-Meister, der auch seine fünfte Partie in dieser Saison gewann. Zwei Punkte hinter Inter liegt Rekordmeister Juventus Turin, der bereits am Dienstag mit 2:1 in Brescia erfolgreich war.