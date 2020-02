Paris Saint-Germain ist ins Halbfinale des französischen Fußball-Pokals gestürmt. Sechs Tage vor dem Champions-League-Achtelfinale bei Borussia Dortmund gewann die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel das Viertelfinalduell bei FCO Dijon mit 6:1 (2:1).

Nach einem Eigentor der Gastgeber durch Wesley Lautoa (1. Minute) trafen für den Favoriten Kylian Mbappé (44.), Thiago Silva (50.) und Pablo Sarabia (56./90.+1). Kurz vor Schluss hatte auch noch Dijons Verteidiger Senou Coulibaly ins eigene Netz (86.) getroffen.

PSG ist mit zwölf Titeln Rekord-Pokalsieger in Frankreich. Im vorigen Jahr verlor das Tuchel-Team das Finale im Elfmeterschießen gegen Stade Rennes. Davor holten die Hauptstädter den Cup vier Mal in Serie. Rennes hatte am Vortag als erste Mannschaft das Halbfinale erreicht.

Homepage Coupe de France (franz.)