Der walisische Fußball-Nationalspieler Gareth Bale kann sich eine Rückkehr in die Premier League vorstellen, falls ihn sein derzeitiger Arbeitgeber Real Madrid gehen lässt. Das sagte der 31 Jahre alte Profi dem britischen Sender Sky Sport News.

„Wenn es so eine Gelegenheit gibt, dann werde ich mir das garantiert anschauen“, sagte Bale, der in England bis 2013 bei Tottenham Hotspur war und beim spanischen Meister keine Rolle mehr spielt. „Die Zeit wird zeigen, was passiert, aber ich glaube, die Entscheidung liegt vor allem in den Händen von Real Madrid.“

Bale hatte den Club schon vor einem Jahr in Richtung China verlassen wollen. Real habe ihn aber nicht gehen lassen, berichtete der Waliser. „Sie haben alles in letzter Sekunde blockiert. Es war ein Projekt, auf das ich mich gefreut hatte, aber es ist nicht dazu gekommen.“ Auch weitere Wechselgesuche habe Real abgelehnt, sagte Bale. „Es gab viele Fälle, in denen ich versucht habe zu gehen, aber der Club hat es nicht erlaubt oder sie haben irgendwas gemacht.“

Spekulationen, er habe keine Lust mehr Fußball zu spielen, wies der Nationalspieler zurück. Er trifft in der Nations League mit Wales zunächst auf Finnland und Bulgarien. „Ich will Fußball spielen, ich bin immer noch motiviert, Fußball zu spielen“, betonte Bale. „Es liegt also am Club. Die kontrollieren alles. Ich hab einen Vertrag, und alles was ich tun kann, ist weiterzumachen und zu hoffen, dass irgendwas passiert.“

