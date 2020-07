Der Transfermarkt in der Premier League öffnet am 27. Juli und schließt am 5. Oktober, teilte die höchste englische Fußball-Spielklasse mit.

Der letzte Spieltag der laufenden Saison ist für den 26. Juli terminiert. In der Bundesliga dürfen die Vereine nach einer kurzen Wechselphase nur am 1. Juli nun auch offiziell seit dem 15. Juli wieder neue Spieler unter Vertrag nehmen, der letzte Tag ist ebenfalls der 5. Oktober.

In einer verlängerten Transferperiode bis dann zum 16. Oktober dürfen Profis in England noch zwischen der Premier League und den unteren Ligen der English Football League wechseln, nicht aber mehr innerhalb der höchsten Spielklasse. Der Saisonstart 2020/21 der Premier League steht noch nicht fest, spekuliert wird über den 12. September.

