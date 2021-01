Trainer Jürgen Klopp vom englischen Fußballmeister FC Liverpool hat trotz der gegenwärtigen Probleme seiner Reds den erneuten Gewinn des Premier-League-Titels im Visier.

„Ob ihr es glaubt oder nicht, wir jagen ihn immer noch“, sagte Klopp einen Tag vor dem Heimspiel gegen den FC Burnley. Nach drei Liga-Spielen ohne Tor und vier Partien ohne Sieg ist Liverpool in der Tabelle nur noch Vierter. „Wir streben danach“ versicherte der 53-Jährige, „und wenn Ihr das nicht seht, kann ich das nicht ändern. Wenn Ihr denkt, wir schießen keine Tore, weil wir es nicht genug wollen, kann ich das nicht ändern.“

Derzeit ist Leicester City Tabellenführer. Zuvor hatte Manchester United den FC Liverpool auf dem ersten Platz abgelöst. Auch Tottenham Hotspur und der FC Everton standen in dieser Saison schon an der Spitze. „Das ändert sich ständig, weil es so eng ist“, sagte Klopp. „Wir wissen das jetzt seit ein paar Wochen, und dadurch wird das Titelrennen oder das gesamte Rennen in diesem Jahr etwas anders.“

Um am Ende die Meisterschaft zu gewinnen, müsse sein Team „so perfekt wie möglich“ sein, sagte Klopp. „Wir müssen zu 100 Prozent bereit sein, und das versuchen wir auch die ganze Zeit. Ich weiß, dass in diesem Geschäft nur Ergebnisse zählen, dafür bin ich lange genug dabei. Aber bevor man das Ergebnis holt, muss man die Leistung zeigen“, sagt er und verwies auf das 0:0 gegen Manchester United: „Und die letzte Leistung war richtig gut.“

