Englands Fußball-Rekordmeister Manchester United ist aus Sorge um mögliche Folgen des Coronavirus ohne Neuzugang Odion Ighalo ins Trainingslager nach Spanien gereist.

Der 30 Jahre alte Nigerianer war erst Anfang Februar vom chinesischen Erstligisten Shanghai Shenhua ausgeliehen worden, und weil dies noch keine 14 Tage her sei, „sind wir nicht sicher, ob er wieder nach England einreisen dürfte“, sagte United-Trainer Ole Gunnar Solskjaer im Vereins-TV vor der Abreise. „Er wird hier bleiben und individuell trainieren. Außerdem kann so seine Familie in Ruhe in England ankommen.“

Zwar wäre Ighalo wahrscheinlich gerne mitgekommen, sagte der Trainer, um seine neuen Teamkollegen kennenzulernen. „Aber wir wollten dieses Risiko (möglicher Beschränkungen bei der Wiedereinreise) nicht auf uns nehmen.“ Die Inkubationszeit des Coronavirus - der Zeitraum zwischen Infektion und Beginn von Symptomen - beträgt 2 bis 14 Tage. Reisende, die sich zuletzt in China aufgehalten haben, könnten an der Grenze Restriktionen auferlegt bekommen, schrieben englische Medien.

Die Zahl der bestätigten Infektionen durch das Virus war am Sonntag in China um weitere 2656 auf 37 198 Fälle gestiegen. Außerhalb des Landes sind bislang mehr als 300 bestätigte Infektionen bestätigt, davon 14 in Deutschland. Bislang sind weltweit 813 Menschen an der Lungenerkrankung gestorben.

