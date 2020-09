Die englische Fußball-Nationalmannschaft ist dank eines Sieges in letzter Minute erfolgreich in die Nations League gestartet.

Die Mannschaft von Trainer Gareth Southgate gewann in Reykjavik gegen Island nach einer turbulenten Schlussphase mit 1:0 (0:0). Raheem Sterling verwandelte zunächst einen Handelfmeter zur späten Führung (90.), direkt nach Wiederanpfiff verursachte Joe Gomez einen Foulelfmeter, den Birkir Bjarnason allerdings über das Tor schoss (90.+3).

Zudem sahen Englands Kyle Walker (70.) und Islands Sverrir Ingason (90.) jeweils die Gelb-Rote Karte. Am Abend spielt im zweiten Duell der Gruppe 2 der Liga A Dänemark gegen Belgien.

England, Dritter des ersten Nations-League-Turniers 2019, war zu Beginn hoch überlegen und hatte in der Anfangsphase Pech, dass ein wohl reguläres Tor von Kapitän Harry Kane wegen Abseits zurückgepfiffen wurde (7.). In der Nations League gibt es in der Gruppenphase keinen Videobeweis. Doch mit zunehmender Spielzeit taten sich die Briten trotz rund 80 Prozent Ballbesitz schwer, Torchancen zu erspielen - bis Sterling in der Schlussminute den Siegtreffer erzielte.

In einem Duell der Fußballzwerge gewann Gibraltar gegen San Marino mit 1:0 (1:0). Den Siegtreffer für die Nummer 196 der Weltrangliste erzielte Graeme Torilla (42.). Es war erst der fünfte Sieg in einem offiziellen Länderspiel für Gibraltar. San Marino, Nummer 209 und somit Vorletzter der Weltrangliste, gelang 2004 der bislang einzige Sieg der Länderspiel-Geschichte.

© dpa-infocom, dpa:200905-99-444821/2