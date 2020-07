Die nächste Mannschaft muss sich wegen Corona-Fällen im Team vom Comeback-Turnier der Major League Soccer in den USA verabschieden.

Die MLS teilte auf ihrer Homepage mit, dass Nashville SC seine Teilnahme zurückgezogen hat, nachdem seit der Ankunft in Orlando im US-Bundesstaat Florida neun Fußball-Profis positiv auf das Virus Sars-CoV-2 getestet wurden.

„Durch die Anzahl der positiven Tests war die Mannschaft nicht in der Lage zu trainieren, seit sie in Orlando ist und wäre auch nicht in der Lage zu spielen“, sagte MLS-Chef Don Garber. Zuvor hatte bereits Dallas FC seine Teilnahme absagen müssen, nachdem zehn Spieler und ein Trainer positiv auf Covid-19 getestet worden waren.

In sechs Vierer-Gruppen soll das Turnier nun weitergespielt werden. Die Partien finden im ESPN Wide World of Sports Complex in der Walt Disney World statt. Die Mannschaften sind in zwei Resorts aufgeteilt und müssen sich strengen Tests unterziehen. Die Gruppenphase soll gut zwei Wochen dauern.

