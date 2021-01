Für Thomas Tuchel und sein Trainerteam ist die Ablösung bei Paris Saint-Germain keine große Überraschung mehr gewesen. „Die Ankündigung traf uns nicht wie ein Blitzschlag aus heiterem Himmel“, sagte Tuchels Assistent Zsolt Löw der ungarischen Zeitung „Nemzeti Sport“.

Hintergrund des vorzeitigen Rauswurfs beim französischen Fußball-Meister sei das Zerwürfnis zwischen Tuchel und Sportdirektor Leonardo gewesen. „Seien wir ehrlich, langfristig wäre dieser Zustand nicht aufrechtzuerhalten gewesen“, sagte Löw.

Tuchels Vertrag bei PSG wäre am Saisonende ohnehin ausgelaufen, schon länger war über eine bevorstehende Trennung spekuliert worden. Dass die Kündigung des deutschen Chefcoaches aber bereits kurz vor Heiligabend erfolgte, sei „eine Art Schock“ gewesen, räumte Löw ein. Trotz aller Schwierigkeiten im abgelaufenen Jahr „hielten wir die Entscheidung für etwas unverständlich“, fügte der 41-Jährige hinzu.

Inzwischen habe man sich aber mit dem vorzeitigen Aus in Paris arrangiert. „Im Rückblick war es besser jetzt, fast auf dem Gipfel (der Erfolge), mit überwiegend schönen Erinnerungen im Gepäck, den Abschied zu nehmen“, erklärte Löw. Tuchel hatte PSG zweimal in Serie zur Meisterschaft geführt, dazu gab es im Sommer noch den Pokal- und den Ligapokal-Sieg. Im Champions-League-Finale scheiterte das Team knapp am FC Bayern.

Am Samstag stellte PSG Mauricio Pochettino als Nachfolger von Tuchel vor. Der 48 Jahre alte Argentinier erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2022 mit der Option auf ein weiteres Jahr.

