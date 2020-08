Die neue Saison in der englischen Premier League beginnt am Samstag, den 12. September. Wie die Liga mitteilte, soll am 23. Mai 2021 der letzte Spieltag ausgetragen werden.

Um den ohnehin schon prall gefüllten Terminplan nach dem durch die Corona-Pandemie verursachten verspäteten Ligabeginn zu entlasten, kündigte der englische Fußball-Verband FA an, dass es im FA Cup in der neuen Spielzeit keine Wiederholungsspiele geben wird. Der traditionelle Pokalwettbewerb startet am 1. September, das Endspiel ist für den 15. Mai 2021 geplant.

