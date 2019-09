Fußball-Legende Diego Maradona wird neuer Trainer des argentinischen Erstligisten Gimnasia y Esgrima. Der 58-Jährige unterzeichnete einen Vertrag bis zum Saisonende, wie der Verein mitteilte.

Gimnasia y Esgrima aus La Plata, 60 Kilometer südlich von Buenos Aires, kämpft zur Zeit als Tabellenletzter gegen den Abstieg. Das erste Spiel unter der Führung Maradonas ist für den 15. September gegen den Liga-Meister Rácing Club angesetzt.

Der Weltmeister von 1986 war bis Juni Trainer des mexikanischen Zweitligisten Dorados de Sinaloa. Er gab den Posten wegen Gesundheitsproblemen auf. Im Juli unterzog er sich in Buenos Aires einer Knie-Operation.

In seiner kurzen Zeit in Mexiko gelang es Maradona, die Dorados vom Tabellenende an die Spitze und bis ins Finale im Aufstiegskampf zu bringen. Als Coach der argentinischen Nationalmannschaft scheiterte er bei der WM 2010 im Viertelfinale an Deutschland.

Mitteilung Gimnasia y Esgrima, Span.