Der englische Fußball-Rekordmeister Manchester United hat sich beim Wiedersehen mit Ex-Stürmerstar Wayne Rooney schadlos gehalten.

Der Premier-League-Club zog am Donnerstagabend durch ein 3:0 (2:0) bei Rooneys Zweitligisten Derby County ins Viertelfinale des FA-Cups ein. Der inzwischen 34 Jahre alte Rooney hatte in seiner erfolgreichen Karriere 13 Jahre für Manchester gespielt, unter anderem gewann der frühere englische Nationalspieler mit den Red Devils fünf Meisterschaften und 2008 die Champions League.

Seit August steht der aus der amerikanischen MLS nach England zurückgekehrte Stürmer in Derby als Spielertrainer unter Vertrag. Am Donnerstagabend scheiterte er mit einem Freistoß an Manchesters Torwart Sergio Romero (19.) und sah in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit die Gelbe Karte. Zuvor hatten Luke Shaw (33.) und Odion Ighalo (41.) für seinen Ex-Club getroffen. Nach der Pause erhöhte Ighalo (70.) zum Endstand. In der nächsten Runde (21. März) reist Manchester zu Norwich City, das am Mittwochabend Tottenham Hotspur aus dem traditionsreichen Wettbewerb geworfen hatte.

