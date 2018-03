Spuck-Attacke Ex-Liverpool-Profi Carragher verliert TV-Job nach Ausraster

London / DPA

Der ehemalige englische Fußball-Profi Jamie Carragher hat nach einer Spuck-Attacke seinen Job als TV-Experte beim britischen Sender Sky vorerst verloren.

Der frühere Verteidiger des FC Liverpool hatte am 10. März aus einem fahrenden Auto in das Fenster eines anderen Wagens gespuckt, in dem eine Familie saß. Der 40-Jährige soll die auf der Rückbank sitzende Tochter im Gesicht getroffen haben. Die Familie filmte den Vorfall mit dem Smartphone.

„Sky nimmt diesen Vorfall extrem ernst und verurteilt Jamies Taten aufs Schärfste“, hieß es in einer Mitteilung des Senders am Montag. „Das haben wir ihm persönlich klargemacht und ihn von seinen Aufgaben entbunden.“ Später gab Carragher im Sender ein emotionales Interview, in dem er sich für seinen Ausraster entschuldigte.

Zuvor hatte Carragher bereits auf Twitter eingeräumt, er sei „völlig aus der Rolle gefallen“. Er habe sich bereits persönlich bei der Familie entschuldigt. Der frühere Liverpool-Spieler gab an, nach der 1:2-Niederlage seines Ex-Clubs bei Manchester United provoziert worden zu sein. Das sei aber keine Rechtfertigung für sein Verhalten.

Auch der dänische Sender TV3 Sport reagierte inzwischen und teilte mit, vorerst auf Carraghers Dienste zu verzichten. Ursprünglich war er als Experte für das Champions-League-Spiel von Manchester United gegen den FC Sevilla vorgesehen.

Sky-Mitteilung

Carraghers Entschuldigung auf Twitter

Mirror-Bericht mit Video vom Ausraster

Ausschnitt aus Carragher-Interview bei Sky

BT-Bericht zu TV3-Verzicht (dänisch)

BBC-Bericht