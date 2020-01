Der frühere Bundesliga-Trainer Hannes Wolf hat beim belgischen Meister KRC Genk einen Vertrag ohne Laufzeit unterschrieben. Das sagte der 38-Jährige, der in Deutschland im Profifußball beim VfB Stuttgart und Hamburger SV gearbeitet hatte, dem Fachmagazin „Kicker“.

Es sei „alles für beide Seiten geregelt, das ist fair“, sagte Wolf, der Genk seit Mitte November trainiert. „Aber es ist schon so angelegt, dass nicht im Sommer wieder Schluss sein soll.“

Sein neuer Club stehe für „Nachhaltigkeit, die Philosophie passt“, sagte Wolf. „Die Aufgabe hier ist sehr interessant, weil man etwas entwickeln kann, ohne in Abstiegsnot zu geraten. Druck hat man überall, aber der in Stuttgart oder Hamburg war eher mit Blick auf den Nicht-Abstieg respektive Aufstieg schon ein anderer.“ Mit dem VfB war Wolf 2017 in die Bundesliga aufgestiegen. Die Schwaben trennten sich aber im Januar 2018 von Wolf, der im Anschluss mit dem HSV den direkten Wiederaufstieg 2019 verpasste.

KRC Genk