Querpass Ein Schuss nach hinten

Ulm / swp

Was entgegnet ein Trainer auf die Frage, ob er sich selbst schon die Frage gestellt habe, was er sich da angetan hat mit dem neuen Verein? Er reagiert wohl, wenn er den Job nicht riskieren will, wie Markus Weinzierl beim VfB: „Nein. Das kann ich ganz kurz und knapp und klar beantworten“, antwortete er trotz der drei Klatschen zum Start.

Das 2:0 in Nürnberg erspart ihm vorläufig weitere Auskünfte dieser Art. Ermutigend ist außerdem: Seine Mannschaft war nicht seit 16 Spielen sieglos, und sein Präsident wird nicht vom Staatsanwalt verfolgt.

Auch so kann’s einem als Trainer gehen, voilà: Thierry Henry, Frankreichs einstiger Stürmerstar und Weltmeister von 1998, bereut inzwischen vielleicht tatsächlich, dass er kürzlich dem Traditionsklub und Champions-League-Teilnehmer AS Monaco zugesagt hat. Zuvor nur Co-Trainer des belgischen Nationalteams, ist er jetzt erstmals als Chefcoach in der Verantwortung – und erlebt einen sportlichen Albtraum.

Das 0:4 zuletzt gegen Thomas Tuchels Elf von Paris Saint Germain, die den 13. Liga-Sieg in Serie feierte, bedeutete für den 41-jährigen Henry das sechste erfolglose Pflichtspiel seit Amtsantritt. Für Trubel sorgte auch die vorübergehende Festnahme des Vereinschefs Dmitri Rybolowlew. Der russische Milliardär steht unter Korruptionsverdacht und ist angeklagt.

25 Jahre ist es her, seit der junge Henry erst bei Monacos Junioren, dann im B-Team glänzte. An der Blumenriviera blühte er als Kicker auf. Dahin zurückgebracht hat ihn nun alte Verbundenheit. Wie sie einen Jürgen Klinsmann, den Ex-Stürmerkollegen, wieder zum VfB führen könnte. Ein tadelloser Klub! Im Vergleich zu Monaco.