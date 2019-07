Mit den deutschen Nationalspielern Kevin Trapp und Julian Draxler in der Startelf hat Paris Saint-Germain sein Testspiel gegen den Sydney FC mit 3:0 gewonnen.

Die Tore im chinesischen Suzhou schossen Kylian Mbappé (37. Minute), Edinson Cavani (43.) und Metehan Güclü (89.). Verzichten musste PSG-Coach Thomas Tuchel auf Superstar Neymar. Der Brasilianer arbeitet nach einer Knöchelverletzung an seinem Comeback.

Der französische Meister bereitet sich seit einer Woche in China auf die kommende Saison vor. Am Samstag spielt das Team in Shenzhen im Supercup gegen Stade Rennes.

