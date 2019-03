Fußball-Weltmeister Jorge Burruchaga ist als Manager der argentinischen Nationalmannschaft zurückgetreten.

Der 56-Jährige habe seinen Rücktritt in der vergangenen Woche eingereicht, teilte der argentinische Verband AFA mit. Burruchaga hatte das Amt als Manager der Albiceleste seit 2017 inne. Gründe für seinen Rückzug gab Burruchaga zunächst nicht an.

Bei der Weltmeisterschaft 1986 in Mexiko erzielte Burruchaga im Finale gegen Deutschland nach einem Pass von Diego Maradona das entscheidende dritte Tor - Argentinien besiegte Deutschland mit 3:2. Burruchaga und Maradona erreichten damit Heldenstatus in ihrem Heimatland. Nach seiner Karriere als Spieler trainierte Burruchaga mehrere Clubs in Südamerika.

Mitteilung AFA