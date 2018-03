Nach Wechsel in die USA Begeisterter Empfang für Ibrahimovic in Los Angeles

Begeisterter Empfang für Ibrahimovic in Los Angeles

Nach Wechsel in die USA

Los Angeles / DPA

Hunderte Fußballfans der Los Angeles Galaxy haben ihrem neuen Topstar Zlatan Ibrahimovic am Flughafen der Millionenstadt einen frenetischen Empfang bereitet.

Die Fans riefen und sangen in der Nacht auf Freitag immer wieder den Namen des 36 Jahre alten Schweden, der nach langen Verhandlungen vor einer Woche bei Galaxy einen Zweijahres-Vertrag unterschrieben hatte. Ibrahimovic posierte derweil für Selfies und gab zahlreiche Autogramme. Bereits am Samstag könnte „Ibrakadabra“ beim Derby gegen den Los Angeles FC zum ersten Mal in der amerikanischen Major League Soccer auf dem Platz stehen.

Ibrahimovic wurde zuletzt am 2. Weihnachtstag im Pflichtspiel von Manchester United gegen den FC Burnley eingesetzt. Der für seine extravaganten Sprüche bekannte Schwede spielte seit Sommer 2016 bei Man United, fehlte aber im vorigen Jahr lange wegen einer Bänderverletzung. Seit Monaten stand er wegen anhaltender Knieprobleme und Trainingsrückstands nicht mehr auf dem Platz. LA Galaxy hatte sich nach eigenen Angaben bereits seit mehreren Jahren bemüht, den Schweden zu verpflichten.

