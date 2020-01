Der australische Erstligist Melbourne Victory hat sich nach der jüngsten 2:3-Niederlage beim Tabellenvorletzten Central Coast Mariners von seinem Trainer Marco Kurz getrennt. Das teilte der Sechste der A-League auf seiner Homepage mit.

Mit sofortiger Wirkung wurde auch der kroatische Co-Trainer Filip Tapalovic von seinem Amt beim viermaligen australischen Fußball-Meister entbunden. Der bisherige Trainerassistent Carlos Salvachua wurde für den Rest der Saison zum Cheftrainer befördert.

Der aus Stuttgart stammende Marco Kurz stand erst seit Juli bei Victory unter Vertrag. Zuvor war er in Australien seit 2017 als Coach von Adelaide United tätig und holte mit dem Team 2018 den nationalen Pokal. Seine erfolgreichste Zeit als Trainer in Deutschland hatte er zwischen 2009 und 2012 als Coach des 1. FC Kaiserslautern, den er 2010 zum Aufstieg in die Bundesliga führte. Danach war er jeweils nur für kurze Zeit für die TSG Hoffenheim, den FC Ingolstadt und Fortuna Düsseldorf tätig.

Mitteilung Melbourne Victory (engl.)