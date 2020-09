Das Saison-Eröffnungsspiel in der spanischen La Liga ist wegen eines Streits zwischen der Liga und dem spanischen Fußball-Verband (RFEF) um einen Tag verschoben worden.

Demnach wird die Partie FC Granada gegen Athletic Bilbao am Samstag (18.30 Uhr) statt am Freitag stattfinden, teilte La Liga mit. Das erste Spiel der Saison wird nun CD Eibar gegen Celta Vigo am Samstag (16.00 Uhr) sein. Die für Montag angesetzte Begegnung CD Alaves gegen Betis Sevilla wurde auf Sonntag (14.00 Uhr) vorverlegt,

Der Verband besteht darauf, dass auf die bei den Fans unbeliebten Freitags- und Montagsspiele verzichtet wird. Die Liga ging bei der Festlegung der Spieltermine hingegen davon aus, dass die wegen der Corona-Pandemie vereinbarte Sonderregel, dass die Spiele ohne Zuschauer auch an den beiden Arbeitstagen stattfinden können, weiter gültig ist. Ursprünglich hatten die Verantwortlichen gehofft, dass mit dem Beginn der neuen Saison wieder Zuschauer in die Stadien kommen könnten. Wegen der wieder steigenden Corona-Zahlen in Spanien wurde dies aber verworfen.

Zwischen dem Verband und der Liga gibt es schon lange ein Gerangel darum, wer von ihnen Zeit und Ort der Spiele festlegen darf. Der Verband ist gegen die Spiele außerhalb des Wochenendes, die Liga argumentiert mit den höheren Einnahmen aus TV-Übertragungsrechten an vier statt an zwei Wochentagen.

© dpa-infocom, dpa:200910-99-500488/2