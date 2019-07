Stürmer Franco Di Santo bereut seinen Abschied vom Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 in der Winterpause.

„Vielleicht bin ich überstürzt gegangen“, sagte der Argentinier dem „Kicker“: „Um ganz ehrlich zu sein, glaube ich, dass es ein Fehler war, am letzten Tag der Transferperiode abzureisen, ohne mich vorher genau darüber informiert zu haben, wohin es ging. Ich hätte dableiben sollen, wo ich gearbeitet habe, wie ich es immer für das Team getan habe, ohne die Schultern hängen zu lassen.“

Di Santo war im Winter zu Rayo Vallecano gewechselt, stieg mit den Spaniern aber in die 2. Liga ab und hatte nach eigener Auskunft „das Gefühl, mich nicht an den Stil beziehungsweise die notwendige Kontinuität anpassen zu können“. Auf Schalke, wo er in 71 Spielen seit 2015 nur fünf Tore erzielte, fühlte sich der Ex-Bremer aber falsch verstanden. „Mir wäre es lieber gewesen, wenn die Leute anstelle des hohen Gehalts und der wenigen Tore meinen Teamgeist gesehen hätten“, sagte der 30-Jährige: „Dass ich stets das getan habe, was der Trainer von mir verlangte, gelaufen bin ohne Ende und mich für die Mannschaft geopfert habe.“

Im Moment ist Di Santo ohne Verein. „Ich trainiere hart, während ich auf die beste Option warte. Ich vertraue darauf, dass etwas Gutes kommen wird, um zu meinem alten Leistungsniveau zurückzukehren“, sagte er: „Auch wenn wir andere Angebote prüfen, fühle ich mich auch mit 30 Jahren fit genug für Europa.“

