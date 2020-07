Grüne und gelbe Farbe fließt dem Jungen über das Gesicht. Das, was einmal die brasilianische Flagge war, ist kaum noch zu erkennen. Er bebt beinahe, schluchzt in den Cola-Becher, der dreimal so groß ist wie seine Hand. Beim Abpfiff sitzt ihm seine Brille schief auf der Nase, weil er sich mit der...