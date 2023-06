Die Mannschaft von Trainer Antonio Di Salvo braucht in der Partie am Mittwoch in Batumi einen Sieg gegen den EM-Mitfavoriten. Zeitgleich muss die Auswahl des Deutschen Fußball-Bunds auf einen Sieg Israels im Parallelspiel gegen Tschechien hoffen. Nur wenn Deutschland in dieser Konstellation die bessere Tordifferenz im Vergleich zu Israel behält, schafft die Mannschaft noch den Sprung ins Viertelfinale.

Beim ersten Aus einer deutschen U21 in der EM-Gruppenphase seit 2013 wäre auch der Traum von einer Olympia-Teilnahme 2024 in Paris vorzeitig beendet. Verzichten muss Di Salvo gegen England, das nach zwei Spielen schon im Viertelfinale steht, wohl auf Stürmer Youssoufa Moukoko. Das Sturmtalent von Borussia Dortmund plagen weiter muskuläre Probleme, laut Aussage von Di Salvo ist die Chance auf seinen Einsatz „sehr gering“.