Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bereitet sich derzeit in ihrem Trainingslager in Seefeld (Tirol) intensiv auf die Europameisterschaft vor. Am kommenden Montag (21 Uhr/RTL) steht in Düsseldorf gegen Lettland die EM-Generalprobe an. Am 15. Juni wird es dann ernst: Dann trifft das DFB-Team im...