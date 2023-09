Mit der kommenden Fußball-Europameisterschaft im eigenen Land bietet sich für alle Fußball-Fans in Deutschland, die vor der großen Entfernung von Welt- und Europameisterschaften eher zurückschrecken, die Gelegenheit, die deutsche Nationalmannschaft bei einem großen Turnier im eigenen Land zu verfolgen.

Ab wann gibt es Tickets für die Spiele der Fußball-EM 2024 zu kaufen?

für die Spiele der Fußball-EM 2024 zu kaufen? Wo kann man die Tickets kaufen?

kann man die Tickets kaufen? Gibt es bereits Informationen zu Ticketpreisen?

Alle Infos zum Kartenvorverkauf erfahrt Ihr hier.

Wann findet die Fußball-EM 2024 in Deutschland statt?

Die Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland wird vom 14. Juni bis 14. Juli 2024 ausgetragen.

Wann gibt es Tickets für die Fußball-EM 2024?

Die Bewerbungsphase sowie der Ticketverkauf für die Europameisterschaft 2024 wird in drei Phasen stattfinden:

Phase 1: Ticketportal öffnet

Wie die UEFA auf ihrer offiziellen Webseite bekannt gab, wird die Bewerbungsphase für Tickets zu Europameisterschaft 2024 am 3. Oktober 2023 beginnen. Somit können sich Fußballfans am Tag der Deutschen Einheit um Karten für die Heim-EM bewerben. Eine Reihenfolge gibt es jedoch nicht. Laut UEFA werden die Tickets erst per Losverfahren zugeteilt, wenn die Bewerbungsphase endet.

Phase 2: Auslosung der Endrunde & Ticketverkauf

Die Auslosung der EM-Gruppenphase findet am 2. Dezember 2023 statt. Darauf folgt eine weitere Verkaufsphase, in der sich Fans der 21 (von insgesamt 24) qualifizierten Teams für Tickets bewerben können.

Phase 3: Play-offs & Ticketverkauf

Eine erneute Ticket-Verkaufsphase für Fans der letzten 3 EM-Teilnehmer, die über die Play-offs ermittelt werden, findet im März/April 2024 statt.

Wie viele Karten werden in den Ticketvorverkauf gehen?

In der ersten Phase (3. bis 26. Oktober) werden 1,2 Millionen Tickets für die Fans angeboten, nach der Auslosung der Gruppen am 2. Dezember ab dem 4. Dezember eine weitere Million für die Fans der qualifizierten Nationalmannschaften. Weitere Phasen folgen nach den Playoffs im März und kurz vor dem Turnier im „Last-Minute-Verkauf“ sowie im Turnierverlauf für die K.o.-Runde. Gespielt wird in Berlin, München, Leipzig, Hamburg, Dortmund, Gelsenkirchen, Köln, Düsseldorf, Frankfurt/Main und Stuttgart.

Die DFB-Elf bereitet sich schon akribisch auf die Heim-EM vor.

© Foto: Christian Charisius/dpa

Preise: Wie teuer sind die Karten für die Heim-EM?

Beim Ticketkauf ist die Preisfrage zumeist entscheidend. Am Dienstag, den 12.09.2023 gab die UEFA die offiziellen Ticketpreise bekannt:

Wo kann man die Tickets für die EM 2023 kaufen?

Die EM-Tickets werden ausschließlich über den Internetauftritt des Turniers und digital verkauft ( euro2024.com ). Vorregistriert haben sich Fans aus 170 Ländern, die meisten aus Deutschland gefolgt von England, Spanien, Schottland und Frankreich. Übersteigt die Nachfrage das Angebot, wird gelost.

(mit Material von dpa)