Der VfB Stuttgart will seine erste Saison nach dem Wiederaufstieg in die Fußball-Bundesliga mit einem weiteren Sieg krönen. Gewinnen die Schwaben am Samstag gegen Arminia Bielefeld, könnten sie sich bei entsprechenden Patzern der Konkurrenz noch für die neue Conference League qualifizieren. Für Kapitän Gonzalo Castro ist es das letzte Spiel, ehe er den VfB im Sommer verlassen wird. Der Tabellen-15. aus Bielefeld kämpft am letzten Spieltag in Stuttgart noch um den Ligaverbleib.

Der SC Freiburg beschließt bei Eintracht Frankfurt am Samstag eine weitere starke Saison in der Fußball-Bundesliga. Statt gegen den Abstieg kämpfen die Badener am letzten Spieltag am Main sogar noch um die Minimalchance auf eine Europapokalteilnahme. Gegner Frankfurt hat die schon sicher geglaubte Qualifikation für die Champions League noch verspielt und wird in der kommenden Saison in der Europa League starten. SC-Trainer Christian Streich erwartet einen aggressiven Auftritt der frustrierten Hessen.