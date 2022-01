Als der Tross des VfB Stuttgart am Sonntagnachmittag abhob, war er längst auf dem Boden der Tatschen gelandet. Per Charterflugzeug ging es von Echterdingen in die Sonne: sechs Tage Trainingslager in Marbella an. Es soll der Wendepunkt in der Krise sein. Der so heiß ersehnte Neuanfang, um sich als ...