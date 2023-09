Die Rollen scheinen verteilt. 1. FC Heidenheim gegen Union Berlin. Hier der Aufsteiger in seiner Premieren-Saison, dort der Champions-League-Vertreter. Und doch ist nicht ausgemacht, wer am Samstag (Anpfiff 15.30 Uhr/Sky) jubeln darf – die auch in der Bundesliga heimstarken Heidenheimer oder das a...