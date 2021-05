Nach fast 13 Jahren verabschiedet sich Marc Schnatterer vom 1. FC Heidenheim. Der heute 35-jährige Fußballprofi ist mit dem Klub von der Ostalb von der Regionalliga bis in die zweite Liga aufgestiegen, hat in 426 Pflichtspielen 112 Tore geschossen. Am Sonntag steht sein letztes Spiel für den FCH ...