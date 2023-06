Der 35-Jährige trifft mit seiner japanischen Spielpartnerin Miyu Kato im gemischten Doppel auf Bianca Andreescu aus Kanada und den Neuseeländer Michael Venus. Die Partie beginnt um 12 Uhr auf dem größten Platz beim Sandplatzklassiker in Paris. Es wäre der dritte deutsche Erfolg im Mixed bei den French Open nach Anna-Lena Grönefeld 2014 und Cilly Aussem 1930.

Am Donnerstag stehen zudem beide Halbfinals in der Damen-Konkurrenz an. Die polnische Titelverteidigerin Iga Swiatek trifft auf Beatriz Haddad Maia aus Brasilien. Zuvor bekommt es die Weltranglistenzweite Aryna Sabalenka mit der Tschechin Karolina Muchova zu tun.