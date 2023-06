Im berühmten Tennis-Tempel Stade Roland Garros gehen wieder die besten Tennis-Spieler der Welt an den Start. Die French Open finden bereits zum 122. Mal statt. Über knapp zwei Wochen wird jeden Tag in Paris Tennis gespielt. Mit dabei ist noch der deutsche Hoffnungsträger Alexander Zverev. Das Grand-Slam-Turnier ist eines der vier wichtigsten der Tennis-Welt. Die anderen sind die Australian Open, die US Open und Wimbledon.

Alle Informationen und der deutsche Spielplan bei den French Open 2023 im Überblick.

Tennis bei den French Open 2023: Start, Ort & Termine

Das Hauptfeld begann bei den French Open am Sonntag, den 28. Mai 2023, mit der ersten Runde der Damen und Herren. Am Sonntag, den 11. Juni 2023, endet das Turnier dann mit dem Finale der Herren.

Grand-Slam-Turnier : French Open

: French Open Turnierart : Sandplatzturnier

: Sandplatzturnier Start : Sonntag, 28. Mai 2023

: Sonntag, 28. Mai 2023 Ende : Sonntag, 11. Juni 2023

: Sonntag, 11. Juni 2023 Austragungsort: Stade de Roland Garros, Paris

Deutscher Spielplan bei den French Open

Alle Matches mit deutscher Beteiligung im Überblick:

Herren, Einzel (Viertelfinale)

07.06.2023, 12:00: A. Zverez - Tomas Martin Etcheverry

Spielplan mit allen Partien kann auf der offiziellen Website der French Open eingesehen werden.

French Open 2023: Zeitplan und Spielplan der Herren und Damen

Vom 28. Mai bis 11. Juni werden die Spiele jeweils ausgetragen.

Alle wichtigen Termine der French Open im Überblick.

1. Runde: 28. bis 30. Mai

2. Runde: 31. Mai bis 1. Juni

3. Runde: 2. Juni bis 3. Juni

Achtelfinale: 4. Juni bis 5. Juni

Viertelfinale: 6. und 7. Juni

Halbfinale: 8. und 9. Juni

Mixed-Finale: 8. Juni

Frauen-Finale: 10. Juni

Männerdoppel-Finale: 10. Juni

Frauendoppel-Finale: 11. Juni

Männer-Finale: 11. Juni

Zverev bei French Open souverän ins Viertelfinale

Alexander Zverev hat bei den French Open souverän zum fünften Mal das Viertelfinale erreicht und kommt immer besser in Form. Der 26 Jahre alte Tennis-Olympiasieger bezwang am Montag den Bulgaren Grigor Dimitrow in 2:17 Stunden mit 6:1, 6:4, 6:3. Nur ein Jahr nach seiner schweren Knöchelverletzung an gleicher Stelle steht der Hamburger damit beim Sandplatzklassiker in Paris zum dritten Mal in Serie unter den besten Acht. Auch in das nächste Duell mit dem Argentinier Tomas Martin Etcheverry, der Yoshihito Nishioka aus Japan glatt in drei Sätzen bezwang, geht Zverev als Favorit.

Friedsam scheitert in Paris - alle deutschen Frauen raus

Anna-Lena Friedsam ist als letzte deutsche Tennisspielerin bei den French Open in Paris ausgeschieden. Die 29-Jährige aus Neuwied verlor ihr Zweitrundenmatch gegen Jekaterina Alexandrowa aus Russland klar mit 2:6, 0:6. Wimbledon-Halbfinalistin Tatjana Maria (Bad Saulgau) und Jule Niemeier (Dortmund) waren bereits in der ersten Runde an ihren schwierigen Auftakthürden gescheitert. Auch bei den Australian Open im Januar waren alle Spielerinnen des Deutschen Tennis Bundes (DTB) früh gescheitert - nur Laura Siegemund kam in die dritte Runde.

French Open: Das sind die Siegerinnen und Sieger der letzten Jahre

Bei den Herren ist Rafael Nadal mit insgesamt 14 Titeln in seiner Karriere bei den French Open Rekordsieger. Noch nie konnte ein Deutscher bei den Männern die French Open gewinnen. Top-Spieler Alexander Zverev erreichte bislang 2021 und 2022 lediglich das Halbfinale.

Die Sieger der French Open seit 2013 im Überblick:

2022: Rafael Nadal (Spanien)

2021: Novak Djokovic (Serbien)

2020: Rafael Nadal (Spanien)

2019: Rafael Nadal (Spanien)

2018: Rafael Nadal (Spanien)

2017: Rafael Nadal (Spanien)

2016: Novak Djokovic (Serbien)

2015: Stan Wawrinka (Schweiz)

2014: Rafael Nadal (Spanien)

2013: Rafael Nadal (Spanien)

Bei den Damen tritt mit Iga Swiatek die Titelverteidigerin aus dem vergangenen Jahr auch 2023 wieder an. Eine deutsche Tennis-Spielerin konnte zuletzt in Person von Steffi Graf 1999 die French Open gewinnen.

Die Siegerinnen der French Open seit 2013 im Überblick:

2022: Iga Swiatek (Polen)

2021: Barbora Krejčíková (Tschechien)

2020: Iga Swiatek (Polen)

2019: Ashleigh Barty (Australien)

2018: Simona Halep (Rumänien)

2017: Jelena Ostapenko (Lettland)

2016: Garbiñe Muguruza (Spanien)

2015: Serena Williams (USA)

2014: Marija Scharapowa (Russland)

2013: Serena Williams (USA)

French Open 2023: Übertragung und Spielplan

