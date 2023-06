Der 20 Jahre alte Alcaraz trifft am Abend (nicht vor 20.15 Uhr) im Duell um den Achtelfinaleinzug auf den Kanadier Denis Shapovalov. Zuvor bekommt es Djokovic ebenfalls in der größten Arena beim Sandplatzklassiker in Paris mit Alejandro Davidovich Fokina aus Spanien zu tun. Deutsche Profis sind am Freitag im Einzel nicht im Einsatz. Der Tennis-Tag bei den French Open beginnt um 11 Uhr.