Deutschlands Spitzenspieler Alexander Zverev will bei den French Open ins Achtelfinale. Der 24-Jährige trifft am Freitag in Paris in seinem Drittrunden-Spiel auf den Serben Laslo Djere. Die Tennis-Partie ist als zweite Begegnung nach 12 Uhr auf dem Centre Court angesetzt. Zverevs bestes Ergebnis bei den French Open ist bislang das Viertelfinale. In diesem Jahr will der gebürtige Hamburger unbedingt weiter kommen. Durch das Aus von Mitfavorit Dominic Thiem scheint die Ausgangslage in seiner Turnierhälfte günstig.