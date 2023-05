Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen 2023 findet vom 20. Juli bis 20. August in Australien und Neuseeland statt. Aufgrund der Zeitverschiebung, sind die Fans bei einigen Partien der 32 teilnehmenden Nationen gezwungen, sich den Wecker zu stellen. Glück für die Fans hierzulande: Diefindet vom 20. Juli bis 20. August in Australien und Neuseeland statt. Aufgrund der Zeitverschiebung, sind die Fans bei einigen Partien der 32 teilnehmenden Nationen gezwungen, sich den Wecker zu stellen. Glück für die Fans hierzulande: Die Spiele der deutschen Nationalmannschaft in der Gruppenphase finden zwischen 10:30 Uhr und 12:00 Uhr statt.

In diesem Artikel findet ihr Informationen zu den Terminen der Fußball-WM der Frauen 2023, dem Spielplan und den Gruppen.

Termine der Fußball-WM der Frauen 2023

Die Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen 2023 steht in den Startlöchern. Bis zum 3. August finden die Vorrundenspiele statt. Die besten zwei Teams der acht Vorrundengruppen qualifizieren sich für das Achtelfinale. Dieses läuft vom 5. bis zum 8. August. Danach folgen Viertelfinale, Halbfinale, Spiel um Platz 3 und das Finale am 20. August in Sydney.

Alle Informationen zum Zeitplan der Fußball-WM der Frauen vom 20. Juli bis 20. August 2023 in der Übersicht:

Vorrunde : Vom 20. Juli bis zum 3. August 2023

: Vom 20. Juli bis zum 3. August 2023 Achtelfinale : Vom 5. bis 8. August 2023

: Vom 5. bis 8. August 2023 Viertelfinale : Vom 11. bis 12. August 2023

: Vom 11. bis 12. August 2023 Halbfinale : Vom 15. bis 16. August 2023

: Vom 15. bis 16. August 2023 Spiel um Platz 3 : 19. August 2023

: 19. August 2023 Finale: 20. August 2023

Alle Gruppen bei der Frauen-WM 2023

Das sind die acht Gruppen bei der Fußball-WM der Frauen 2023 in Australien und Neuseeland in der Übersicht:

Gruppe A

Neuseeland

Norwegen

Philippinen

Schweiz

Gruppe B

Australien

Irland

Nigeria

Kanada

Gruppe C

Costa Rica

Japan

Sambia

Spanien

Gruppe D

China

Dänemark

England

Haiti

Gruppe E

Niederlande

Portugal

USA

Vietnam

Gruppe F

Brasilien

Frankreich

Jamaika

Panama

Gruppe G

Argentinien

Italien

Schweden

Südafrika

Gruppe H

Deutschland

Kolumbien

Marokko

Südkorea

Der Spielplan der Fußball-WM der Frauen 2023

1. Spieltag

20.07.2023, 08:00 Uhr: Neuseeland - Norwegen

20.07.2023, 11:00 Uhr: Australien - Irland

21.07.2023, 03:30 Uhr: Nigeria - Kanada

21.07.2023, 06:00 Uhr: Philippinen - Schweiz

21.07.2023, 08:30 Uhr: Spanien - Costa Rica

22.07.2023, 02:00 Uhr: USA - Vietnam

22.07.2023, 08:00 Uhr: Sambia - Japan

22.07.2023, 11:30 Uhr: England - Haiti

22.07.2023, 14:00 Uhr: Dänemark - China

23.07.2023, 06:00 Uhr: Schweden - Südafrika

23.07.2023, 08:30 Uhr: Niederlande - Portugal

23.07.2023, 11:00 Uhr: Frankreich - Jamaika

24.07.2023, 07:00 Uhr: Italien - Argentinien

24.07.2023, 10:30 Uhr: Deutschland - Marokko

24.07.2023, 12:00 Uhr: Brasilien - Panama

25.07.2023, 03:00 Uhr: Kolumbien - Südkorea

2. Spieltag

25.07.2023, 06:30 Uhr: Neuseeland - Philippinen

25.07.2023, 09:00 Uhr: Schweiz - Norwegen

26.07.2023, 06:00 Uhr: Japan - Costa Rica

26.07.2023, 08:30 Uhr: Spanien - Sambia

26.07.2023, 14:00 Uhr: Kanada - Irland

27.07.2023, 02:00 Uhr: USA - Niederlande

27.07.2023, 08:30 Uhr: Portugal - Vietnam

27.07.2023, 12:00 Uhr: Australien - Nigeria

28.07.2023, 01:00 Uhr: Argentinien - Südafrika

28.07.2023, 09:30 Uhr: England - Dänemark

28.07.2023, 12:00 Uhr: China - Haiti

29.07.2023, 08:30 Uhr: Schweden - Italien

29.07.2023, 12.00 Uhr: Frankreich - Brasilien

29.07.2023, 14:30 Uhr: Panama - Jamaika

30.07.2023, 05:30 Uhr: Südkorea - Marokko

30.07.2023, 11:30 Uhr: Deutschland - Kolumbien

3. Spieltag

30.07.2023, 08:00 Uhr: Schweiz - Neuseeland

30.07.2023, 08:00 Uhr: Norwegen - Philippinen

31.07.2023, 08:00 Uhr: Japan - Spanien

31.07.2023, 08:00 Uhr: Costa Rica - Sambia

31.07.2023, 11:00 Uhr: Kanada - Australien

31.07.2023, 12:00 Uhr: Irland - Nigeria

01.08.2023, 08:00 Uhr: Portugal - USA

01.08.2023, 08:00 Uhr: Vietnam - Niederlande

01.08.2023, 12:00 Uhr: China - England

01.08.2023, 13:00 Uhr: Haiti - Dänemark

02.08.2023, 08:00 Uhr: Argentinien - Schweden

02.08.2023, 08:00 Uhr: Südafrika - Italien

02.08.2023, 11:00 Uhr: Panama - Frankreich

02.08.2023, 11:00 Uhr: Jamaika - Brasilien

03.08.2023, 12:00 Uhr: Südkorea - Deutschland

03.08.2023, 12:00 Uhr: Marokko - Kolumbien

Achtelfinale

05.08.2023, 06:00 Uhr: Gewinner Gruppe A - Zweiter Gruppe C

05.08.2023, 9:00 Uhr: Gewinner Gruppe C - Zweiter Gruppe A

06.08.2023, 03:00 Uhr: Gewinner Gruppe E - Zweiter Gruppe G

06.08.2023, 10:00 Uhr: Gewinner Gruppe G - Zweiter Gruppe E

07.08.2023, 09:30 Uhr: Gewinner Gruppe D - Zweiter Gruppe B

07.08.2023, 11:30 Uhr: Gewinner Gruppe B - Zweiter Gruppe D

08.08.2023, 09:00 Uhr: Gewinner Gruppe H - Zweiter Gruppe F

08.08.2023, 12:00 Uhr: Gewinner Gruppe F - Zweiter Gruppe H

Viertelfinale

11.08.2023, 02:00 Uhr: Gewinner AF 1 - Gewinner AF 2

11.08.2023, 08:30 Uhr: Gewinner AF 3 - Gewinner AF 4

12.08.2023, 09:00 Uhr: Gewinner AF 5 - Gewinner AF 6

12.08.2023, 11:30 Uhr: Gewinner AF 7 - Gewinner AF 8

Halbfinale

15.08.2023, 09:00 Uhr: Gewinner VF 1 - Gewinner VF 2

16.08.2023, 11:00 Uhr: Gewinner VF 3 - Gewinner VF 4

Spiel um Platz 3

19.08.2023, 10:00 Uhr: Verlierer HF 1 - Verlierer HF 2

Finale

20.08.2023, 11:0 Uhr: Gewinner HF 1 - Gewinner HF 2

Alle Stadien und Spielorte in Australien und Neuseeland