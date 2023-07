Das ist der Kader von Bundestrainerin Marina Voss-Tecklenburg für die der Frauen-WM 2023. Janina Minge ist als Ersatzkandidatin mitgereist.

Ohne Außenverteidigerin Felicitas Rauch müssen die deutschen Fußballerinnen ihr zweites Gruppenspiel gegen Kolumbien bei der Weltmeisterschaft in Australien bestreiten. Die 27 Jahre alte Stammspielerin vom VfL Wolfsburg habe sich im Training eine Verstauchung des rechten Kniegelenkes zugezogen, teilte der DFB am Freitag mit. „Damit fällt sie erst mal auf unbestimmte Zeit aus.“

Bei der deutschen Mannschaft hat sich die Personallage vor dem zweiten WM-Gruppenspiel gegen Kolumbien entspannt. Jule Brand konnte am Freitag nach leichten Rückenbeschwerden anders als am Vortag wieder mittrainieren. Auch Abräumerin Lena Oberdorf ist nach einer Blessur am Oberschenkel voll belastbar.