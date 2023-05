erweiterten Kader für die Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen bekannt geben. Wie bei den vorherigen Testspielen wird die Bundestrainerin wohl auf den Kern des EM-Teams von England 2022 mit Die Vorfreude auf die Fußball-WM der Frauen 2023 steigt! Am Mittwoch um 12:00 Uhr wird Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg in Frankfurt/Main denbekannt geben. Wie bei den vorherigen Testspielen wird die Bundestrainerin wohl auf den Kern des EM-Teams von England 2022 mit Kapitänin Alexandra Popp setzen.

Melanie Leupolz, die vor weniger als acht Monaten ihren Sohn zur Welt brachte, hat gute Chancen, in das vorläufige Aufgebot für die WM in Australien und Neuseeland aufgenommen zu werden. Die Olympiasiegerin von 2016 und Mittelfeldspielerin des FC Chelsea gab ihr Comeback beim 1:2 im April in Nürnberg gegen Brasilien. Die langzeitverletzte Giulia Gwinn vom FC Bayern München wird wohl keinen Platz im WM-Team erhalten.

Deutschland: Das ist der erweiterte Kader für die Frauen-WM 2023

