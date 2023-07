Die Frauenfußball-WM 2023 in Australien und Neuseeland beginnt am 20. Juli mit dem Eröffnungsspiel zwischen Neuseeland und Norwegen. 32 Nationalmannschaften spielen in insgesamt 62 Spielen um den begehrten WM-Titel. Deutschland trifft im ersten Gruppenspiel auf Marokko. Wann findet das erste Spiel der deutschen Nationalmannschaft statt?