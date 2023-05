Die Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen 2023 beginnt am 20. Juli mit dem Eröffnungsspiel zwischen Neuseeland und Norwegen. In Australien und Neuseeland spielen 32 Nationalmannschaften in insgesamt 62 Spielen um den begehrten WM-Titel. Deutschland trifft im ersten Gruppenspiel auf Marokko. Wann findet das erste Spiel der deutschen Nationalmannschaft statt?

In diesem Artikel findet ihr alles Wichtige rund um die Termine der deutschen Frauen-Nationalmannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2023.

Spielplan und Termine der Frauen-WM 2023: Wann spielt Deutschland?

Die deutschen Fans müssen sich bis zum 27. Juli gedulden – dann steigt das Auftaktspiel der deutschen Frauen-Nationalmannschaft gegen Marokko. Die Partie in Gruppe H wird um 10:30 Uhr MEZ angepfiffen.

Alle Gruppenspiele von Deutschland bei der WM in der Übersicht:

gegen Marokko: Montag, 24.7.2023, 10:30 Uhr Deutschland gegen Kolumbien: Sonntag, 30.7.2023, 11:30 Uhr

gegen Kolumbien: Sonntag, 30.7.2023, 11:30 Uhr Südkorea gegen Deutschland: Donnerstag, 3.8.2023, 12:00 Uhr

