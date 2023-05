Wird die Kaderbekanntgabe für die Frauen-WM 2023 im TV & Stream übertragen?

Gute Nachrichten für die Fans der Frauen-Nationalmannschaft. Die Pressekonferenz auf der Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg den Kader für die Frauen-WM 2023 bekannt gibt, wird ab 12:00 Uhr auf skysport.de und in der Sky Sport App übertragen.

Generalprobe vor der Frauen-WM 2023 in Fürth

Seine WM-Generalprobe bestreitet der Vize-Europameister am 7. Juli in Fürth gegen Sambia. Am 24. Juni treffen die DFB-Frauen in Offenbach auf Vietnam. Beide Gegner nehmen auch an der WM teil.

Bei der Endrunde trifft der zweimalige Weltmeister Deutschland in der Gruppenphase auf Marokko (24. Juli), Kolumbien (30. Juli) und Südkorea (3. August). Die Spiele der deutschen Nationalmannschaft in der Gruppenphase finden zwischen 10:30 Uhr und 12:00 Uhr statt.

Alle Stadien und Spielorte in Australien und Neuseeland