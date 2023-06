Der 1. FC Kaiserslautern will in der neuen Zweitliga-Saison nach dem ungefährdeten Klassenerhalt als Aufsteiger in der vergangenen Spielzeit den nächsten Schritt in Richtung eines Wiederaufstiegs in die 1. Bundesliga machen.

Die Vorbereitungen des Traditionsklubs sind bereits in vollem Gange. Viele FCK-Fans fragen sich aktuell:

Wann ist Trainingsstart des 1. FC Kaiserslautern?

des 1. FC Kaiserslautern? Wann sind die Testspiele vom FCK in der Sommerpause geplant?

vom FCK in der Sommerpause geplant? Wann und wo geht der 1. FC Kaiserslautern dieses Jahr ins Trainingslager?

Alle Infos zum Sommerfahrplan des FCK im Überblick.

1. FC Kaiserslautern Trainingsstart: Wann beginnen die FCK-Profis mit dem Training?

Der offizielle Trainingsstart des 1. FC Kaiserslautern fand auf dem eigenen Trainingsgelände bereits am 19. Juni 2023 statt. Einen Tag später ging es für die „Roten Teufel“ bereits ins Trainingslager.

Der US-Stürmer Terrence Boyd befindet sich derzeit mit dem FCK im Trainingslager in seinem Geburtsland USA.

© Foto: Uwe Anspach/dpa

Alle Infos zum Sommertrainingslager 2023 des FCK im Überblick

Vom 20. bis zum 30. Juni bereiten sich die FCK-Profis in den USA auf die neue Saison vor und befinden sich damit früher als die meisten anderen Zweitligisten bereits im Trainingslager.

Dort peilten die „Roten Teufel“ zunächst Louisville (Kentucky) an, bevor es nach St. Paul/Minnesota ging, wo nun der größte Teil der FCK Sommervorbereitung 2023 absolviert wird.

Wann und gegen wen stehen die ersten Testspiele des FCK an?

Aktuell sind nach dem Trainingslager zwei Testspiele für den FCK geplant. Nachdem am Samstag, 8. Juli, das traditionelle Fanspiel in Herxheim stattfindet, wird es eine Autogrammstunde mit dem gesamten Kader und dem Trainerteam geben.

Die ersten beiden offiziellen Testspiele in der Sommervorbereitung des 1. FC Kaiserslautern stehen am 15. und 22. Juli an. Am Samstag, 15. Juli, steht um 14:00 Uhr das erste Testspiel gegen den englischen Zweitligisten Norwich City im Fritz-Walter-Stadion in Kaiserslautern an. Eine Woche später gastiert der FCK am 22. Juli um 14:00 Uhr zum Test im Bad Homburger Waldstadion.

FCK Sommerfahrplan 2023 – Die wichtigsten Termine im Überblick