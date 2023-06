FC Bayern München eine Enttäuschung. Die Ansprüche des deutschen Rekordmeisters sind zu hoch, um sich mit nur einem Titel zufriedenzugeben. Für die kommende Saison ist die Zielvorgabe klar: Der deutsche Rekordmeister will in der nächsten Saison international wieder glänzen und in der Liga dominanter auftreten. Hierfür planen die Verantwortlichen von der Säbener Straße einige Kader-Veränderungen – allen voran eine Verstärkung in der Offensive in Form eines echten Neuners. Keine Frage: In diesem Trotz der Last-Minute-Meisterschaft in der Fußball-Bundesliga war die abgelaufene Saison für deneine Enttäuschung. Die Ansprüche des deutschen Rekordmeisters sind zu hoch, um sich mit nur einem Titel zufriedenzugeben. Für die kommende Saison ist die Zielvorgabe klar: Der deutsche Rekordmeister will in der nächsten Saison international wieder glänzen und in der Liga dominanter auftreten. Hierfür planen die Verantwortlichen von der Säbener Straße einige Kader-Veränderungen – allen voran eine Verstärkung in der Offensive in Form eines echten Neuners. Keine Frage: In diesem Sommer-Transferfenster wird sich beim FC Bayern einiges tun.

Alle wichtigen Transfer-News rund um den FC Bayern sowie alle aktuellen Gerüchte rund um Neuverpflichtungen bekommt ihr in diesem Artikel.

FC Bayern aktuell: Transfers, News & Gerüchte

Alle aktuellen Entwicklungen rund um Transfers, Neuzugänge oder Vertragsverlängerungen bekommt ihr hier im Überblick:

Tottenham will Kane nicht gehen lassen

28. Juni 2023: Der Transfer von Bayerns Wunschstürmer Harry Kane könnte am Nein von Tottenham Hotspur scheitern. Wie die britische „Sun“ mit Bezug auf vereinsnahe Quellen berichtet, soll der Premier-League-Club den englischen Nationalmannschafts-Kapitän wohl eher im kommenden Jahr ablösefrei ziehen lassen, als jetzt im Sommer einem Wechsel zum deutschen Fußball-Rekordmeister zuzustimmen.

Am Dienstag hatte die „Bild“ berichtet, dass sich Kane (29) mit dem FC Bayern auf einen Transfer verständigt habe. Laut „Sun“ und dem Pay-TV-Sender Sky sollen die Spurs aber ein erstes Angebot abgelehnt haben. Demnach hofft Vereinspräsident Daniel Levi weiter darauf, Kane von einem neuen Vertragsangebot überzeugen zu können. Kanes Kontrakt läuft kommende Saison aus, dann wäre er ablösefrei.

Bayern bieten 70 Millionen für Kane

27. Juni 2023: Der FC Bayern hat auf seiner Suche nach einem neuen Stürmer wohl ein erstes Angebot für Harry Kane abgegeben. Wie mehrere Medien am Dienstag übereinstimmend vermeldeten, bieten die Münchner 70 Millionen Euro plus Boni für den englischen Stürmerstar. Zuerst hatte das Portal "The Athletic" berichtet.

Berichten aus England zufolge wird Kanes Verein Tottenham Hotspur das Angebot jedoch ablehnen. Demnach würden die Spurs wenn überhaupt erst ab einer Ablösesumme von 100 Millionen Pfund (derzeit 116 Millionen Euro) gesprächsbereit sein. Alle weiteren Infos zu einem möglichen Wechsel von Harry Kane zum FC Bayern bekommt ihr hier.

Guerreiro-Wechsel zum FC Bayern – Vertrag bis 2026

23. Juni 2023: Raphaël Guerreiro wechselt von Borussia Dortmund zum FC Bayern München. Damit bekommt Thomas Tuchel seinen ersten Wunschspieler. Der 29-Jährige kommt ablösefrei von Borussia Dortmund und hat einen Vertrag bis zum 30. Juni 2026 unterschrieben, wie der deutsche Fußball-Rekordmeister mitteilte. Ein Transfer des Außenverteidigers zu den Münchnern hatte sich in den vergangenen Tagen bereits angedeutet.

Transfer von Min-Jae Kim rückt näher

20. Juni 2023: Wie der kicker berichtet, befindet sich der FC Bayern mit den Beratern von Napolis Min-Jae Kim in einem positiven Austausch. Sogar von einer zeitnahen Einigung ist die Rede. Der 26-Jährige, der zurzeit einen Teil der Grundausbildung beim Militärdienst in seinem Heimatland Südkorea absolviert, hat auch das Interesse von Manchester United geweckt, tendiert aber klar zu einem Wechsel in die Bundesliga.

Konrad Laimer wechselt zum FC Bayern

9. Juni 2023: Der FC Bayern München hat seinen ersten Neuzugang für die nächste Saison bekannt gegeben und damit niemanden mehr überrascht. Mittelfeldspieler Konrad Laimer kommt wie erwartet von RB Leipzig und erhält beim deutschen Fußball-Rekordmeister einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027. Der 26-Jährige galt als Wunschspieler von Ex-Trainer Julian Nagelsmann, sein Transfer zu den Münchnern soll schon seit mehreren Monaten klar gewesen sein.

Bayern-Transfers 2023: Alle Neuzugänge im Überblick

Alle Neuzugänge im Überblick (Stand 27.06.2023):