Die Meisterschaft in der Fußball-Bundesliga elektrisiert die Fans! Borussia Dortmund ist am 29. Spieltag an den Bayern vorbeigezogen und geht als Tabellenführer in die verbleibenden fünf Spieltage. Der taumelnde FCB patzte beim 1:3 in Mainz. Der BVB dagegen überzeugte beim 4:0-Erfolg im Topspiel gegen Eintracht Frankfurt. Schlagen die Münchner nochmal zurück? Das ist das Restprogramm im Titelkampf für Borussia Dortmund und den FC Bayern München.

30. Spieltag – Bayern gegen Hertha, BVB im Derby gegen Bochum

Der FC Bayern München empfängt Schlusslicht Hertha BSC Berlin in der Allianz-Arena. Die Berliner brauchen im zweiten Spiel mit Wieder-Trainer Pal Dardai dringend Punkte. Der bislang letzte Ligasieg von Hertha BSC in München war allerdings vor 46 Jahren. Der BVB trifft im kleinen Derby auswärts auf den VfL Bochum. Auch in Bochum ist der Druck im Abstiegskampf hoch.

31. Spieltag – BVB gegen Wolfsburg, Bayern muss nach Bremen

Der BVB trifft auf den VfL Wolfsburg, der sich noch Hoffnungen auf die Qualifikation für den Europapokal macht. Die Bayern treten auswärts bei Werder Bremen an. Die Bremer sind aktuell Tabellenzwölfter und haben sich ziemlich sicher aus dem Abstiegskampf verabschiedet.

32. Spieltag – Dortmund gegen Gladbach, FCB empfangen Schalke

Am 32. Spieltag trifft Dortmund Borussia auf Borussia Mönchengladbach. Für die Fohlen ist die Saison wohl gelaufen. Nach oben und unten geht nichts mehr. Die Bayern treffen in der Allianz-Arena auf FC Schalke 04. Im Kampf gegen den Abstieg brauchen die Gelsenkirchener jeden Punkt.

Thomas Tuchel ist mit dem FC Bayern München in der Meisterschaft in der Verfolgerrolle und muss auf Patzer des BVB hoffen.

© Foto: Thomas Frey/dpa

33. Spieltag – Bayern im Topspiel gegen Leipzig, BVB in Augsburg

Topspiel für den FC Bayern! Die Münchner treffen auf RB Leipzig. RB will die Bundesliga-Saison auf einem Champions-League-Platz beenden. Der BVB reist zum FC Augsburg. Der FCA ist im Abstiegskampf noch nicht gerettet und gegen die Dortmund unter Zugzwang.

34. Spieltag – Dortmund gegen Mainz, FCB in Köln

Kommt es am letzten Spieltag zum Fernduell? Der BVB empfängt Mainz, die womöglich weiter um einen Europapokal-Platz spielen. Die Bayern spielen zeitgleich beim 1. FC Köln an. Für die Kölner geht es am letzten Spieltag um nichts mehr.

Restprogramm Borussia Dortmund (60 Punkte/66:39 Tore)

VfL Bochum (A)

VfL Wolfsburg (H)

Borussia Mönchengladbach (H)

FC Augsburg (A)

1. FSV Mainz 05 (H)

Restprogramm Bayern München (59 Punkte/79:33 Tore)

Hertha BSC (H)

SV Werder Bremen (A)

FC Schalke 04 (H)

RB Leipzig (H)

1. FC Köln (A)

