Die Transferaktivitäten beim FC Bayern München sind wohl auch kurz vor dem Deadline Day noch nicht abgeschlossen. Angesichts des nahenden Wir nennen mögliche Neuverpflichtungen beim FC Bayern München. Angesichts des nahenden Abgangs von Benjamin Pavard zu Inter Mailand soll noch ein Rechtsverteidiger bzw. Abwehr-Allrounder kommen.

FC Bayern am Deadline Day: Kommt noch ein Verteidiger?

Der Wechsel von Benjamin Pavard zu Inter Mailand ist beschlossene Sache. „Es steht am Mittwoch in Mailand der Medical an. Und wenn er den besteht, dann werden wir Benjamin an Inter abgeben“, sagte Bayern-Chef Jan-Christian Dreesen bei der Vorstellung des neuen Bayern-Sportdirektors Christoph Freund in der Münchner Allianz-Arena. Im Raum steht eine Ablösesumme von rund 30 Millionen Euro. Pavard war 2019 für 35 Millionen Euro vom VfB Stuttgart zum FC Bayern gewechselt.

Nach dem Abgang des französischen Weltmeisters müssen die Münchner in der Defensive noch einmal nachlegen. Als mögliche Kandidaten werden derzeit der Niederländer Lutsharel Geertruida (Feyenoord Rotterdam) und der Thomas Tuchel von Ex-Klub FC Chelsea bestens vertraute Engländer Trevoh Chalobah genannt. Diese Namen möchte Dreesen aber „ungerne bestätigen noch dementieren“, so der Bayern-Boss.

Ein Sechser auf der Wunschliste des FCB

Weiterhin auf Tuchels Wunschliste steht ein defensivstarker Sechser. Als seine drei aktuellen Abräumer vor der Abwehr sieht der Bayern-Coach die drei zentralen Mittelfeldspieler Joshua Kimmich, Leon Goretzka und Konrad Laimer. Tuchel würde sich aber einen echten Abräumer und Stabilisator wünschen. „Zum Glück haben wir noch ein paar Tage. Solange würde ich um Geduld bitten. Wir sind im permanenten Austausch“, so Bayern-Chef Dreesen.

Immer wieder fällt in diesem Zusammenhang der Name Wilfred Ndidi von Leicester. Dieser Transfer würde aber aus Bayern-Sicht nur Sinn ergeben, wenn er sich im Rahmen der Finanzvernunft realisieren lässt. Mit Harry Kane holten die Münchner in dieser Saison den teuersten Transfer in der Bundesliga-Geschichte.

Am Deadline Day, dem 1. September, schließt das Sommer-Transferfenster in der Bundesliga für Zugänge um 18 Uhr. Der FC Bayern und die anderen Bundesligisten können anschließend zwar noch Spieler verkaufen, allerdings nur in Länder, in denen die Transferperiode endet.