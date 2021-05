Der FC Bayern München steht nach der verpassten ersten Chance in Mainz an diesem Wochenende vor dem neunten Meistertitel nacheinander. Die Mannschaft des am Saisonende scheidenden Trainers Hansi Flick empfängt am Samstagabend (18.30 Uhr) Borussia Mönchengladbach. Mit einem Heimsieg wäre der insgesamt 31. Titelgewinn für den deutschen Fußball-Rekordmeister perfekt.

Sollte der Tabellenzweite RB Leipzig zuvor bei Borussia Dortmund verlieren (15.30 Uhr), stünde die erfolgreiche Titelverteidigung schon vor dem Duell mit den Gladbachern fest. Für den Tabellenvierten BVB geht es nach zuletzt vier Siegen in Serie um wichtige Punkte für die Champions-League-Qualifikation. Auch der Dritte VfL Wolfsburg strebt gegen den Europa-League-Kandidaten Union Berlin einen Sieg an.

Im Abstiegskampf unter Druck steht Werder Bremen. Vor der Partie gegen Bayer Leverkusen beträgt der Abstand zum ersten Abstiegsplatz nur noch einen Punkt. Die TSG 1899 Hoffenheim kann gegen die bereits abgestiegenen Schalker (beide 15.30 Uhr/alle Sky) die letzten rechnerischen Zweifel am Klassenverbleib beseitigen.